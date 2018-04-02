Фабиньо отрицает переговоры с ПСЖ

Полузащитник "Монако" Фабиньо прокомментировал трансферные слухи, сватающие его в ПСЖ.

"Честно говоря, у меня не было контактов ни с какими командами по поводу моего возможного перехода. Меня этот вопрос в данный момент не волнует. Я сконцентрирован на том, чтобы хорошо закончить сезон с "Монако". После этого мы сядем с руководством клуба и рассмотрим все имеющиеся предложения" - цитирует 24-летнего бразильца Globo Esporte.

В этом сезоне Фабиньо сыграл за "Монако" 39 матчей, забил 7 голов и сделал 4 результативных передачи.

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