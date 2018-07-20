Фабиньо попытается уговорить Мбаппе перейти в "Ливерпуль"

Полузащитник "Ливерпуля" Фабиньо постарается убедить своего бывшего одноклубника по "Монако" Килиана Мбаппе стать игроком "красных".

"Мбаппе сказал, что в новом сезоне будет выступать за ПСЖ. Я постараюсь убедить его переехать в "Ливерпуль". Он поздравил меня с переходом в эту команду, а я обязательно поздравлю его с победой на чемпионате мира. Это феноменальный игрок!" - сказал он.

Фабинью стал игроком "Ливерпуля" 28 мая 2018 года.

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