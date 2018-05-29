Фабиньо прокомментировал переход в "Ливерпуль"

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Фабиньо прокомментировал переход в "Ливерпуль"

Новичок "Ливерпуля" Фабиньо прокомментировал свой переход из "Монако" в мерсисайдский клуб.

"Я очень рад. Это то, чего я всегда хотел. "Ливерпуль" - великий клуб. Его инфраструктура выглядит невероятно. Я не думал долго, когда такой клуб сделал предложение. Постараюсь вписать своё имя в историю "Ливерпуля» и выиграть с ним трофеи. Постараюсь расти, учиться, совершенствоваться и стать частью истории клуба" - цитирует 24-летнего бразильца официальный сайт "красных".

Напомним, что "Ливерпуль" заплатил за Фабиньо 45 миллионов евро, ещё пять миллионов будут доступны в качестве бонусов. | http://soccernews.ru

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