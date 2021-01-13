Фабиньо прокомментировал слухи об уходе Салаха из "Ливерпуля"
Хавбек "Ливерпуля" Фабиньо отреагировал на слухи о том, что форвард команды Мохамеда Салаха может перейти в "Реал" или "Барселону".
"Такие выдающиеся игроки, как Мо, всегда будут привлекать повышенное внимание. Салах сейчас с нами, в "Ливерпуле". Это один из лучших клубов мира. Если его сватают в другие топ-клубы — нормально. На данный момент он счастлив с нами, это заметно. Слухи на него не влияют", — приводит ESPN слова Фабиньо.
В текущем сезоне египтянин сыграл 25 матчей в футболке "Ливерпуля". В его активе 17 забитых мячей и 4 голевые передачи. По оценкам Transfermarkt.com, трансферная стоимость игрока равна 120 миллиону евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18