Фабиньо прокомментировал слухи об уходе Салаха из "Ливерпуля"

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Фабиньо прокомментировал слухи об уходе Салаха из "Ливерпуля"Хавбек "Ливерпуля" Фабиньо отреагировал на слухи о том, что форвард команды Мохамеда Салаха может перейти в "Реал" или "Барселону".

"Такие выдающиеся игроки, как Мо, всегда будут привлекать повышенное внимание. Салах сейчас с нами, в "Ливерпуле". Это один из лучших клубов мира. Если его сватают в другие топ-клубы — нормально. На данный момент он счастлив с нами, это заметно. Слухи на него не влияют", — приводит ESPN слова Фабиньо.

В текущем сезоне египтянин сыграл 25 матчей в футболке "Ливерпуля". В его активе 17 забитых мячей и 4 голевые передачи. По оценкам Transfermarkt.com, трансферная стоимость игрока равна 120 миллиону евро.

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