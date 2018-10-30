Фабиньо рассказал о сложной адаптации в "Ливерпуле"

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Фабиньо рассказал о сложной адаптации в "Ливерпуле"

Полузащитник "Ливерпуля" Фабиньо рассказал, как проходила его адаптация в новой команде.

"Признаю, что процесс адаптации выдался нелёгким. Я пропустил очень много матчей, но сейчас это уже в прошлом. Я выкладываюсь по максимуму на тренировках и счастлив в клубе" - приводит слова 25-летнего бразильца ESPN.

Напомним, что "Ливерпуль" купил Фабиньо прошлым летом у "Монако" за 45 миллионов евро. В этом сезоне в активе хавбека шесть матчей во всех турнирах.

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