Фабиньо в гневе покинул тренировку "Монако"

Теги монакофабиньо

Фабиньо в гневе покинул тренировку "Монако"Полузащитник "Монако" Фабиньо в гневе покинул сегодняшнюю тренировку своей команды, информирует The Sun.

По сведениям издания, причина такого поступка 23-летнего хавбека остается неизвестной, однако, по предварительной информации, его решение было связано с конфликтом с одноклубником Килианом Мбаппе.

Напомним, "Монако" близок к подписанию Имбула. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

"Боруссия" подняла цену за Дембеле до 150 миллионов евро

"Боруссия" подняла цену за Дембеле до 150 миллионов евро

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Лион 1 3
2 Марсель 1 3
3 Лилль 1 3
4 Генгам 1 3
5 ПСЖ 1 3
6 Монако 1 3
7 Сент-Этьен 1 3
8 Монпелье 1 3
9 Бордо 1 1
10 Анжер 1 1
11 Ренн 1 1
12 Труа 1 1
13 Тулуза 1 0
14 Ницца 1 0
15 ФК Кан 1 0
16 Метц 1 0
17 Амьен 1 0
18 Нант 1 0
19 Дижон 1 0
20 Страсбур 1 0
Полная таблица

топ-5 тегов