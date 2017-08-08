Фабиньо в гневе покинул тренировку "Монако"

Полузащитник "Монако" Фабиньо в гневе покинул сегодняшнюю тренировку своей команды, информирует The Sun.

По сведениям издания, причина такого поступка 23-летнего хавбека остается неизвестной, однако, по предварительной информации, его решение было связано с конфликтом с одноклубником Килианом Мбаппе.

Напомним, "Монако" близок к подписанию Имбула. | soccernews.ru