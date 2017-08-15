Фабиньо: "В "Монако" знают, что я хочу уйти"

Полузащитник "Монако" Фабиньо подтвердил слухи о том, что в его планы входит смена клуба.

"Я чувствую себя отлично. Надеюсь, мы продолжим победный путь, и у "Монако" все будет хорошо. Мое будущее в команде? Руководство клуба знает о том, что я хочу уйти", - сказал он.

Напомним, что игроком интересуются "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", ПСЖ, "Арсенал", "Челси" и "Атлетико".

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