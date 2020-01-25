Фабиньо: "Ван Дейк должен был выиграть "Золотой мяч"

Полузащитник "Ливерпуля" Фабиньо считает, что его партнёр по команде Вирджил ван Дейк заслуживал получить "Золотой мяч" по итогам 2019 года.

"Он должен был выиграть "Золотой мяч", если учесть его индивидуальную игру и вклад в победу в Лиге Чемпионов. Ван Дейк - потрясающий футболист, один из лучших в мире. Просто люди всегда замечают нападающих больше, чем защитников", - цитирует Фабиньо Sport Bible.

Напомним, что обладателем награды в шестой раз в карьере стал форвард "Барселоны" Лионель Месси.

Примечательно, что ван Дейк отстал от аргентинца в голосовании всего на 7 баллов.

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