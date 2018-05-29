Фабиньо: "Всегда мечтал играть в АПЛ"

Новичок "Ливерпуля" полузащитник Фабиньо признался, что всегда хотел играть в английской Премьер-лиге.

Напомним, что вчера английский клуб объявил о трансфере 24-летнего бразильца из "Монако".

"Я думаю, что могу многому научиться в "Ливерпуле". Английская Премьер-лига - это та лига, которая мне очень нравится. Я надеюсь, что смогу развить свой потенциал в этом клубе", - сказал он.

В прошлом сезоне Фабинью провел за "Монако" 46 матчей, в которых забил восемь голов.​

Читайте: "Ливерпуль" объявил о переходе Фабиньо | http://soccernews.ru