Фабиньо ждёт в "Ливерпуле" звезду Лиги 1

Новичок "Ливерпуля" Фабиньо ждёт подписания мерсисайдским клубом полузащитника "Лиона" Набиля Фекира.

"Мне бы хотелось, чтобы Фекир тоже перешёл в "Ливерпуль". Он является игроком международного уровня. Фекир демонстрирует мастерство в Лиге 1 уже на протяжении нескольких лет" - цитирует Фабиньо Four Four Two.

Ранее сообщалось, что "Ливерпуль" близок к приобретению Фекира за 69 миллионов евро.

