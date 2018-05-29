Фабиньо ждёт в "Ливерпуле" звезду Лиги 1

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Фабиньо ждёт в "Ливерпуле" звезду Лиги 1

Новичок "Ливерпуля" Фабиньо ждёт подписания мерсисайдским клубом полузащитника "Лиона" Набиля Фекира.

"Мне бы хотелось, чтобы Фекир тоже перешёл в "Ливерпуль". Он является игроком международного уровня. Фекир демонстрирует мастерство в Лиге 1 уже на протяжении нескольких лет" - цитирует Фабиньо Four Four Two.

Ранее сообщалось, что "Ливерпуль" близок к приобретению Фекира за 69 миллионов евро.

Не пропустите: "Ливерпуль" выиграл борьбу за Фабиньо у другого топ-клуба АПЛ. | http://soccernews.ru

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