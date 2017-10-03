Фабио Каннаваро: "Фанатам "Милана" и "Интера" нужно потерпеть"

Экс-игрок туринского "Ювентуса" и сборной Италии Фабио Каннаваро считает, что миланским клубам не стоит ждать больших результатов в этом сезоне.

"У этих команд отличный финансовый фундамент, но для больших побед необходимо время. "Наполи" ждали результатов 10-12 лет", - заявил обладатель "Золотого Мяча".

На данный момент "Милан" находится на 7 позиции в турнирной таблице Серии А после 7 туров, а "Интер" расположился на 3 месте.

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