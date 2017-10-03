Фабио Каннаваро: "Фанатам "Милана" и "Интера" нужно потерпеть"

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Фабио Каннаваро: "Фанатам "Милана" и "Интера" нужно потерпеть"

Экс-игрок туринского "Ювентуса" и сборной Италии Фабио Каннаваро считает, что миланским клубам не стоит ждать больших результатов в этом сезоне.

"У этих команд отличный финансовый фундамент, но для больших побед необходимо время. "Наполи" ждали результатов 10-12 лет", - заявил обладатель "Золотого Мяча".

На данный момент "Милан" находится на 7 позиции в турнирной таблице Серии А после 7 туров, а "Интер" расположился на 3 месте.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Наполи 7 21
2 Ювентус 7 19
3 Интер Милан 7 19
4 Лацио 7 16
5 Рома 6 15
6 Торино 7 12
7 Милан 7 12
8 Сампдория 6 11
9 Кьево 7 11
10 Болонья 7 11
11 Аталанта 7 9
12 Фиорентина 7 7
13 Удинезе 7 6
14 Кальяри 7 6
15 СПАЛ 7 5
16 Кротоне 7 5
17 Сассуоло 7 4
18 Хеллас Верона 7 3
19 Дженоа 7 2
20 Беневенто 7 0
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