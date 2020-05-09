Фабио Каннаваро хочет поработать в АПЛ

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Фабио Каннаваро хочет поработать в АПЛ

Главный тренер "Гуанчжоу Эвергранд" Фабио Каннаваро рассказал о своём желании возглавить одну из команд АПЛ.

"Я хотел бы поработать в АПЛ. Я смотрю все матчи лиги и восхищаюсь культурой футбола в Англии. Да, сейчас я возглавляю один из лучших азиатских клубов, но хотелось бы попробовать свои силы в Европе", - цитирует Каннаваро Sky Sports.

Стоит отметить, что итальянец пока тренировал только в Китае, Саудовской Аравии и ОАЭ.

Ранее обладатель "Золотого мяча" 2006 года заявлял, что хочет однажды возглавить "Реал".

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