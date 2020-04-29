Фабио Каннаваро хочет возглавить "Реал"

Бывший игрок мадридского "Реала" Фабио Каннаваро заявил о своем желании тренировать королевский клуб.

"Я каждый день упорно тружусь, чтобы вернуться к тренерской работе, а затем возглавить "Реал". Если вы являетесь тренером, то обязательно думаете о высшей точке в работе, которой являются "Реал", национальная сборная или другой топ-клуб. Безусловно, я хочу получить эту работу, поэтому должен быть готов", - цитирует Goal.com.

46-летний Каннаваро в настоящее время возглавляет "Гуанчжоу Эвергранд". Ранее он тренировал "Аль-Наср", "Тяньцзинь Цюаньцзянь" и сборную Китая. В бытность футболистом он играл за "Реал" с 2006 по 2009 годы.

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