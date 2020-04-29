Фабио Каннаваро хочет возглавить "Реал"
Бывший игрок мадридского "Реала" Фабио Каннаваро заявил о своем желании тренировать королевский клуб.
"Я каждый день упорно тружусь, чтобы вернуться к тренерской работе, а затем возглавить "Реал". Если вы являетесь тренером, то обязательно думаете о высшей точке в работе, которой являются "Реал", национальная сборная или другой топ-клуб. Безусловно, я хочу получить эту работу, поэтому должен быть готов", - цитирует Goal.com.
46-летний Каннаваро в настоящее время возглавляет "Гуанчжоу Эвергранд". Ранее он тренировал "Аль-Наср", "Тяньцзинь Цюаньцзянь" и сборную Китая. В бытность футболистом он играл за "Реал" с 2006 по 2009 годы.
Не пропустите: Давид Вилья рассказал о несостоявшемся переходе в "Реал". | http://soccernews.ru
главное
-
Украинец Василий Кравец рассказал, чем отличаются жители Испании и Украины
-
"Барселона" не продаст права на название стадиона компании по производству конопли
-
Кафельников: "Спартак" заслуживает то место, которое занимает"
-
В Испании определили возможную дату возобновления Ла Лиги
-
В Лиге 1 рассматривают три варианта распределения еврокубковых мест
Лента новостей
-
Главные новости дня: 28 апреля
-
Фабио Каннаваро хочет возглавить "Реал"
-
"Арсенал" не хочет продлевать контракт с Озилом
-
Украинец Василий Кравец рассказал, чем отличаются жители Испании и Украины
-
Пепе Рейна рассказал, когда завершит карьеру
-
Геннадий Орлов посоветовал Азмуну не переходить в "Наполи"
-
"Арсенал" определился с ценой на Обамеянга
-
Андре Виллаш-Боаш высказался о досрочном завершении чемпионата Франции
-
Геннадий Орлов рассказал, почему в России меньше заразившихся коронавирусом, чем в США
-
"Атлетико" сделал выгодное предложение Кавани
-
1
"Барселона" не продаст права на название стадиона компании по производству конопли
-
1
Клуб Бекхэма намерен купить Видаля
-
ПСЖ не откажется от участия в Лиге Чемпионов, несмотря на досрочное завершение Лиги 1
-
Кафельников: "Спартак" заслуживает то место, которое занимает"
-
Дмитрий Тарасов рассказал, как он дрался с бразильцами из "Локомотива"
-
В Испании определили возможную дату возобновления Ла Лиги
-
Давид Вилья рассказал о несостоявшемся переходе в "Реал"
-
Де Брюйне хочет побить рекорд Анри
-
Хавьер Тебас прокомментировал досрочное завершение сезона во Франции
-
В Лиге 1 рассматривают три варианта распределения еврокубковых мест
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14