Фабио Каннаваро признался, что мечтает однажды возглавить "Наполи"

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Фабио Каннаваро признался, что мечтает однажды возглавить "Наполи"

Главный тренер китайского футбольного клуба "Гуанчжоу Эвергранд" Фабио Каннаваро, который в прошлом играл за сборную Италии, сказал, что мечтает возглавить "Наполи".

"Тренировать я начал пять лет назад. Мечтаю однажды поработать в хорошем клубе. "Наполи" - один из них. Мне повезло играть под руководством лучших тренеров за последние 50 лет. Надеюсь от каждого из них что-то взять.

Я скучаю по Неаполи, уехал оттуда 21 год назад, но все еще близок с этим городом. Когда я был ребенком, я мечтал стать символом "Наполи", - рассказал Каннаваро в интервью Sport Mediaset.

Напомним, из-за пандемии коронавируса чемпионат Италии приостановлен.

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