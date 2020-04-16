Фабио Каннаваро признался, что мечтает однажды возглавить "Наполи"
Главный тренер китайского футбольного клуба "Гуанчжоу Эвергранд" Фабио Каннаваро, который в прошлом играл за сборную Италии, сказал, что мечтает возглавить "Наполи".
"Тренировать я начал пять лет назад. Мечтаю однажды поработать в хорошем клубе. "Наполи" - один из них. Мне повезло играть под руководством лучших тренеров за последние 50 лет. Надеюсь от каждого из них что-то взять.
Я скучаю по Неаполи, уехал оттуда 21 год назад, но все еще близок с этим городом. Когда я был ребенком, я мечтал стать символом "Наполи", - рассказал Каннаваро в интервью Sport Mediaset.
Напомним, из-за пандемии коронавируса чемпионат Италии приостановлен.
А еще: Два клуба поспорят за хавбека "Наполи" Аллана| http://soccernews.ru
главное
-
В низших лигах Франции сезон досрочно завершен
-
Новый сезон в чемпионате Китая должен начаться в июне или июле
-
Галицкий, Ротенберги и Федун вошли в число 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes
-
"Реал" планирует тотально обновить атаку! Испанские СМИ уже разузнали о двух приоритетных целях
-
Названа предполагаемая сумма трансфера Зиньковского в "Зенит"
Лента новостей
-
2
"Барселона", "Реал", "Севилья" и "Сосьедад" пройдут в ЛЧ, если Ла Лига досрочно завершит сезон
-
"Атлетико", "Севилья" и "Вест Хэм" нацелились на защитника "Марселя" Сарра
-
1
"Гомель" лишился пяти очков в сезоне-2020 за причастность к договорным матчам
-
В низших лигах Франции сезон досрочно завершен
-
1
Фабио Каннаваро признался, что мечтает однажды возглавить "Наполи"
-
Газзаев считает, что пандемия коронавируса должна заставить пересмотреть зарплаты врачей
-
Новый сезон в чемпионате Китая должен начаться в июне или июле
-
Бускетс не верит, что сезон в Ла Лиге можно будет возобновить
-
1
Погба признался, что Фергюсон разбил ему сердце
-
Агент ФИФА высказался о возможном переходе Дзюбы в "Лацио"
-
2
Галицкий, Ротенберги и Федун вошли в число 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes
-
Дзюба, Головин и Широков доставят еду и лекарства пожилым ветеранам футбола
-
Пять городов вслед за Санкт-Петербургом подтвердили намерения принять матчи Евро-2020
-
2
"Реал" планирует тотально обновить атаку! Испанские СМИ уже разузнали о двух приоритетных целях
-
2
Шалимов отреагировал на конфликт Уткина и Соловьёва
-
Смородская ответила Алиеву
-
Федун рассказал, как пандемия коронавируса повлияет на футбольный трансферный рынок
-
Два клуба поспорят за хавбека "Наполи" Аллана
-
ПСЖ добивается скидки по выкупу Икарди
-
Зелимхан Бакаев назвал свой любимый гол
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|25
|54
|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
|30
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|26
|16