Фабио Капелло: "Буду рад увидеться с Черчесовым, если выдастся такая возможность"

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Фабио Капелло: "Буду рад увидеться с Черчесовым, если выдастся такая возможность"

Бывший наставник сборной России Фабио Капелло заявил, что был бы не против встретится с нынешним тренером национальной команды Станиславом Черчесовым. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

"У меня остались хорошие воспоминания о Черчесове. Мы не так уж и редко с ним встречались. Он тренер профессионального уровня, недаром так достойно выступил на прошлогоднем чемпионате мира.

Я думаю, что он хорошо подготовил команду к турниру и выжал из них максимум. Сейчас в сборной России нет звезд, поэтому хорошая игра на ЧМ-2018 доказывает высокий уровень главного тренера. Буду рад с ним увидеться, если выдастся такая возможность", - сказал Капелло.

Итальянский специалист возглавлял сборную России с 2012 по 2015 год.

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