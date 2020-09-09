Фабио Капелло: "Кокорин - один из лучших в РПЛ. Он может играть в Европе"

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Фабио Капелло: "Кокорин - один из лучших в РПЛ. Он может играть в Европе"

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло высказался по поводу возможного перехода нападающего "Спартака" Александра Кокорина в "Рому".

Ранее сообщалось, что римляне активно интересуются 29-летним россиянином.

"Кокорин отличный футболист, один из сильнейших в России. Уверен, он может играть в Европе. Все зависит от того, хочет ли он сам этого. Все лучшие игроки из России достойны выступать на высоком уровне за пределами страны, а Кокорин - один из сильнейших", - цитирует специалиста "СЭ".

Ранее сообщалось, что 29-летним игроком активно интересуется "Рома". Также в СМИ писали, что "Спартак" отпустит Кокорина за 6 миллионов евро.

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