Фабио Капелло назвал лучшего футболиста в истории

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Фабио Капелло назвал лучшего футболиста в истории

Бывший главный тренер мадридского "Реала" Фабио Капелло заявил, что он считает лучшим футболистом в истории аргентинского нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.

"Месси по-прежнему является тем самым Месси. Он - гений. Я считаю, что он является лучшим футболистом в истории. "Барселона" - это Месси. Посмотрим, что будет происходить в мире, когда он закончит карьеру. Я хотел купить его в "Ювентус", когда ему было 17 лет", - цитирует Капелло Marca.

В нынешнем сезоне 32-летний Месси провел за "Барселону" 42 матча во всех турнирах, забил 30 голов и отдал 26 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Не пропустите: "Интер" хочет подписать Месси в 2021 году. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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lesnovsky

Дон Фабио озвучил мнение миллиардов ( не путать с "миллиардами" дрыг-ноги )... Единицы с противоположным мнением - не в счет....

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Согласен ... Большинство людей никогда не ошибаются ... Хоть им и нравятся быть рабами ... Хе-хе ...

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