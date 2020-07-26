Фабио Капелло назвал лучшего футболиста в истории

Бывший главный тренер мадридского "Реала" Фабио Капелло заявил, что он считает лучшим футболистом в истории аргентинского нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.

"Месси по-прежнему является тем самым Месси. Он - гений. Я считаю, что он является лучшим футболистом в истории. "Барселона" - это Месси. Посмотрим, что будет происходить в мире, когда он закончит карьеру. Я хотел купить его в "Ювентус", когда ему было 17 лет", - цитирует Капелло Marca.

В нынешнем сезоне 32-летний Месси провел за "Барселону" 42 матча во всех турнирах, забил 30 голов и отдал 26 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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