Фабио Капелло назвал лучших тренеров в Италии

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Экс-наставник "Ювентуса" и "Милана" Фабио Капелло назвал лучших, по его мнению, тренеров Серии А.

"Конте и Гасперини. Конте вернулся к игре в конкретный футбол. Гасперини – единственный человек с европейским менталитетом.

Мне также нравится Лука Готти, который возглавляет "Удинезе". Он делает простые вещи и уважает материал, которым располагает", – приводит слова Капелло Football Italia.

Напомним, "Интер" Конте в текущем сезоне занимает первую строчку в Серии А, имея в своем активе 65 очков, после 27 матчей. Отрыв от идущего вторым "Милана" составляет 9 баллов. "Аталанта" занимает четвертое место с 55 очками. "Ювентус" опережает команду Гасперини только по дополнительным показателям.