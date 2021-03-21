Фабио Капелло назвал лучших тренеров в Италии
Фото: Твиттер @sportbox
Экс-наставник "Ювентуса" и "Милана" Фабио Капелло назвал лучших, по его мнению, тренеров Серии А.
"Конте и Гасперини. Конте вернулся к игре в конкретный футбол. Гасперини – единственный человек с европейским менталитетом.
Мне также нравится Лука Готти, который возглавляет "Удинезе". Он делает простые вещи и уважает материал, которым располагает", – приводит слова Капелло Football Italia.
Напомним, "Интер" Конте в текущем сезоне занимает первую строчку в Серии А, имея в своем активе 65 очков, после 27 матчей. Отрыв от идущего вторым "Милана" составляет 9 баллов. "Аталанта" занимает четвертое место с 55 очками. "Ювентус" опережает команду Гасперини только по дополнительным показателям.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17