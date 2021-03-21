Фабио Капелло назвал лучших тренеров в Италии

Теги фабио капеллоантонио контеджан пьеро гасперини

Фабио Капелло назвал лучших тренеров в ИталииФото: Твиттер @sportbox
Экс-наставник "Ювентуса" и "Милана" Фабио Капелло назвал лучших, по его мнению, тренеров Серии А.

"Конте и Гасперини. Конте вернулся к игре в конкретный футбол. Гасперини – единственный человек с европейским менталитетом.

Мне также нравится Лука Готти, который возглавляет "Удинезе". Он делает простые вещи и уважает материал, которым располагает", – приводит слова Капелло Football Italia.

Напомним, "Интер" Конте в текущем сезоне занимает первую строчку в Серии А, имея в своем активе 65 очков, после 27 матчей. Отрыв от идущего вторым "Милана" составляет 9 баллов. "Аталанта" занимает четвертое место  с 55 очками. "Ювентус" опережает команду Гасперини только по дополнительным показателям.

Читать также: Гасперини: "Миранчук провел хороший матч" | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Лестер" выбил "Манчестер Юнайтед" из Кубка Англии

"Лестер" выбил "Манчестер Юнайтед" из Кубка Англии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов