Фабио Капелло оценил шансы "Милана" стать чемпионом Италии

Бывший тренер "Милана" Фабио Капелло выразил мнение, что миланский клуб может стать чемпионом Италии в нынешнем сезоне.

"Милан" показал свой класс в матче с "Наполи". Также на меня произвела впечатление победа клуба в матче с "Фиорентиной". Команда продемонстрировала впечатляющий настрой, причем играл без Ибрагимовича.

В такой игре "Милана" большая заслуга Пиоли, которого на мой взгляд незаслуженно недооценивают, хотя он проделал хорошую работу в "Лацио" и "Фиорентине". "Милан" заслуживает первое место и вполне может стать чемпионом", - приводит слова Капелло Сorriere della Sera.

После девяти туров "Милан" лидирует в Серии А, набрав 23 очка. Отрыв миланцев от ближайшего преследователя составляет пять очков.

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