Фабио Капелло отметил игру Миранчука за "Аталанту"

Экс-наставник сборной России Фабио Капелло высказался об игре полузащитника Алексея Миранчука за "Аталанту".

"Игру Кокорина я еще пока вообще не видел, не могу ничего сказать о нем. Что касается Миранчука, мне нравится его игра, он выступает очень хорошо. Понимает стиль "Аталанты" и прогрессирует с каждым матчем.

Он на самом деле футболист с очень высокими способностями. Сейчас ему необходимо не останавливаться и продолжать работать. То, что он не попадает в стартовый состав – это не проблема Миранчука. Главный тренер выбирает тех игроков, которые ему нужны под определенную роль. Я уважаю любое тренерское решение", – цитирует Капелло "СЭ".