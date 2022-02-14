Фабио Капелло раскритиковал Моуринью
Фото: инстаграм Моуринью\Автор неизвестен
Экс-тренер сборной России Фабио Капелло критически высказался о наставнике "Ромы" Жозе Моуринью.
"Я никогда не оскорблял своих игроков, как Моуринью. Я старался быть уважительным. Я требовал от игроков, но при этом уважал их. Уважение было моим правилом номер один.
Если ты оскорбляешь своих футболистов, как это делает Моуринью, ты наносишь экономический ущерб клубу. Это надо учитывать", - приводит слова Капелло Sky Sport Italia.
Ранее сообщалось, что между Моуринью и игроками "Ромы" произошел конфликт.
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