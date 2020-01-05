Фабио Капелло считает, что Бэйл не сосредоточен на футболе

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Фабио Капелло считает, что Бэйл не сосредоточен на футболе

Итальянский тренер Фабио Капелло рассказал, что думает о полузащитнике "Реала" Гарете Бэйле. По мнению специалиста, валлиец не сосредоточен на футболе.

"Бэйл - невероятный футболист. Однако я вижу, что футбол у него не в приоритете жизни, он увлечен другим. Мне он очень нравится: он силен, быстр, идеально вписывается в современный футбол. Но если ты хочешь быть чемпионом, нужно быть сфокусированным на спортивной жизни", - цитирует Капелло Daily Mail.

В этом сезоне футболист участвовал в 12 матчах, отметившись 2 голами и 2 результативными передачами.

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