Фабио Капелло сказал, что Неймару не хватает скромности
Итальянский тренер Фабио Капелло критически высказался в адрес форварда ПСЖ и сборной Бразилии Неймара, сообщает Mundo Deportivo.
"Неймар нравится мне, как игрок. У него много хороших качеств, однако не хватает скромности. Он изменился. Он много зарабатывает и это влияет на него. Например Месси всегда думает об игре, а не о бизнесе", - сказал Капелло.
Ранее "Барселона" заявила, что готова вернуть Неймара, если он извинится.
На данный момент бразилец проходит восстановление после травмы и не участвует в Кубке Америки.
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