Фабио Капелло сказал, что Неймару не хватает скромности

Теги фабио капеллонеймарпсж

Фабио Капелло сказал, что Неймару не хватает скромности

Итальянский тренер Фабио Капелло критически высказался в адрес форварда ПСЖ и сборной Бразилии Неймара, сообщает Mundo Deportivo.

"Неймар нравится мне, как игрок. У него много хороших качеств, однако не хватает скромности. Он изменился. Он много зарабатывает и это влияет на него. Например Месси всегда думает об игре, а не о бизнесе", - сказал Капелло.

Ранее "Барселона" заявила, что готова вернуть Неймара, если он извинится.

На данный момент бразилец проходит восстановление после травмы и не участвует в Кубке Америки.

Не пропустите: Представитель "Барселоны" - о возвращении Неймара: "Мы не будем ничего говорить, иначе загоним себя в западню". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Анюков может стать играющим тренером в "Зените"

Анюков может стать играющим тренером в "Зените"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 38 91
2 Лилль Лилль 38 75
3 Лион Лион 38 72
4 Сент-Этьен Сент-Этьен 38 66
5 Марсель Марсель 38 61
6 Монпелье Монпелье 38 59
7 Ницца Ницца 38 56
8 Реймс Реймс 38 55
9 Ним Ним 38 53
10 Ренн Ренн 38 52
11 Страсбур Страсбур 38 49
12 Нант Нант 38 48
13 Анжер Анжер 38 46
14 Бордо Бордо 38 41
15 Амьен Амьен 38 38
16 Тулуза Тулуза 38 38
17 Монако Монако 38 36
18 Дижон Дижон 38 34
19 ФК Кан ФК Кан 38 33
20 Генгам Генгам 38 27
Полная таблица

топ-5 тегов