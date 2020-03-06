Фабио Капелло высказался о психологическом состоянии Роналду перед матчем с "Интером"

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Фабио Капелло высказался о психологическом состоянии Роналду перед матчем с "Интером"

Экс-тренер сборной России и "Ювентуса" Фабио Капелло высказался по поводу состояния нападающего Криштиану Роналду.

Ранее стало известно, что мать игрока 3 марта перенесла инсульт.

"Криштиану Роналду переживает из-за проблем со здоровьем матери. Это игрок, который решает судьбу момента, он профессионал, но не машина. Ситуация с матерью может повлиять на него", - сказал Капелло.

8 марта в Турине состоится матч 26-го тура Серии А "Ювентус" - "Интер". Начало - в 23:45 (мск).

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Карыч
Карыч

Уважаемый админ,если вы не уважаете себя, то хоть будьте добры уважте читателей и забаньте этого недоношенного под ником Дмитрий Владимирович, который ежедневно оскорбляет лучшего футболиста в истории и лидера Барселоны Лионеля Месси. Спасибо!

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