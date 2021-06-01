Квальярелла продлил контракт с "Сампдорией". Ему 38 лет
Фото: инстаграм "Сампдории"/Автор неизвестен
Нападающий Фабио Квальярелла продолжит играть за "Сампдорию".
38-летний итальянец продлил контракт с клубом до лета 2022 года.
Фабио провел в «Сампдории» 7 сезонов. В 239 играх он забил 99 голов.
Напомним, что в сезоне-2018/19 он стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии, забив 26 голов.
В прошедшем сезоне на счету форварда было 13 голов в 33 матчах Серии А.
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