Фабио Ливерани возглавил "Парму"
"Парма" на официальном сайте сообщила о назначении нового главного тренера Фабио Ливерани. Соглашение игрока с командой рассчитано до 2022 года.
Последним клубом, в которым руководил 44-летний специалист был "Лечче", который вылетел из Серии А, заняв 18 место.
Benvenuto Mister #Liverani! ✍— Parma Calcio 1913 (@1913parmacalcio) August 28, 2020
➡️ https://t.co/BT7Vk5jg6n#ForzaParma pic.twitter.com/CMozOJ9xjj
23 августа "Парма" рассталась с Роберто Д'Аверсу из-за "отсутствия сплоченности и гармонии внутри коллектива".
А еще: "Парма" по необычной причине уволила тренера, который возглавлял клуб с 4-го дивизиона| http://soccernews.ru
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