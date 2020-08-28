Фабио Ливерани возглавил "Парму"

"Парма" на официальном сайте сообщила о назначении нового главного тренера Фабио Ливерани. Соглашение игрока с командой рассчитано до 2022 года.

Последним клубом, в которым руководил 44-летний специалист был "Лечче", который вылетел из Серии А, заняв 18 место.

23 августа "Парма" рассталась с Роберто Д'Аверсу из-за "отсутствия сплоченности и гармонии внутри коллектива".

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