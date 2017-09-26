Фабрегас: "Абрамович жил с нами целую неделю на базе клуба"

Полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас рассказал о том, как владелец команды Роман Абрамович любит команду.

По словам испанца, российский бизнесмен жил на базе вместе с игроками.

"Абрамович - человек, который очень любит "Челси". Он дал этому клубу все. Многие думали, что он быстро исчезнет. Но он участвует во всем. Когда в прошлом сезоне были сомнения и трудности, он жил с нами целую неделю на базе клуба. Он - супер нормальный человек. Мы его очень уважаем", - отметил игрок.

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