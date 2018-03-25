Фабрегас: "Аргентина может добиться успехов на Чемпионате Мира"

Полузащитник сборной Испании Сеск Фабрегас оценил перспективы национальной команды Аргентины на предстоящем Чемпионате Мира.

" Аргентина обладает очень хорошим составом. На свадьбе Месси мне повезло встретиться с почти всей их командой, и похоже, что они хорошо ладят. Если учесть, что у них также есть Лео и такой хороший тренер, как Сампаоли, они могут удачно выступить на Чемпионате Мира ", - цитирует 30-летнего хавбека El Mundo Deportivo.

Напомним, Сауль назвал игрока, который сможет заменить Месси в сборной Аргентины. | soccernews.ru