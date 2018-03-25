Фабрегас: "Аргентина может добиться успехов на Чемпионате Мира"
Полузащитник сборной Испании Сеск Фабрегас оценил перспективы национальной команды Аргентины на предстоящем Чемпионате Мира.
"Аргентина обладает очень хорошим составом. На свадьбе Месси мне повезло встретиться с почти всей их командой, и похоже, что они хорошо ладят. Если учесть, что у них также есть Лео и такой хороший тренер, как Сампаоли, они могут удачно выступить на Чемпионате Мира", - цитирует 30-летнего хавбека El Mundo Deportivo.
Напомним, Сауль назвал игрока, который сможет заменить Месси в сборной Аргентины. | soccernews.ru
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