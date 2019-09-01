Фабрегас: "Азар сможет вернуть "Реал" на самую вершину"
Полузащитник "Монако" Сеск Фабрегас рассказал, что думает о роли Эдена Азара в "Реале". Об этом сообщает Marca.
Напомним, футболисты вместе играли в составе "Челси".
"У Эдена необычный характер. Если на него посмотреть, то кажется, что ему на все наплевать, однако внутри он победитель. Он веселый, часто шутит и всегда хочет быть на одной волне с партнерами. На поле он лидер, но не за его пределами, этого он не любит.
Если он сможет играть на том же уровне, что и в "Челси", то сможет вернуть "Реал" на самую вершину", - сказал Фабрегас.
Ранее стало известно, что Азар признан лучшим игроком Лиги Европы сезона-2018/19 по версии УЕФА.
В мадридский клуб бельгиец перешел этим летом из "Челси" за 100 миллионов евро.
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