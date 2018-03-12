Фабрегас будет персонально опекать Месси в ответном матче

Хавбек "Челси" Франсеск Фабрегас рассказал о своей роли в ответном матче против "Барселоны".

"Если я выйду в стартовом составе, то одной из главных моих задач будет сдержать Месси. Мы играем приблизительно на одних и тех же участках поля. Безусловно, остановить Месси будет тяжело, но я постараюсь сделать все от себя зависящее" - приводят слова Фабрегаса английские СМИ.

Напомним, что после первой игры, защитник "Челси" Кристенсен обвинил Фабрегаса в пропущенном голе, который забил Месси.

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