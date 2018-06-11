Фабрегас будет телеэкспертом во время ЧМ-2018

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Фабрегас будет телеэкспертом во время ЧМ-2018

Полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас станет телеэкспертом во время Чемпионата Мира 2018 года.

31-летний испанец будет сотрудничать с телерадиовещательной организацией BBC.

Компанию Фабрегасу составят Гари Линекер, Дидье Дрогба, Юрген Клинсманн и Пабло Сабалета.   

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