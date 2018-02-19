Фабрегас: "Челси" проводит хороший сезон"

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Фабрегас: "Челси" проводит хороший сезон"Полузащитник лондонского "Челси" Сеск Фабрегас дал оценку выступлениям своей команды в текущем сезоне.

"Я думаю, что мы играем неплохо в этом сезоне. Может быть, мы демонстрируем не наш максимальный уровень или даже не уровень, который мы показывали в прошлом году, но это хороший сезон. Мы продолжаем борьбу за кубок Англии, вышли в 1/8 финала Лиги Чемпионов и отстаем на три очка от "Манчестер Юнайтед", который занимает второе место в Премьер-Лиге", - цитирует 30-летнего хавбека goal.com.

Напомним, "Челси" делает выбор между двумя кандидатами на замену Конте. | soccernews.ru

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