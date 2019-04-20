Фабрегас дерзко ответил экс-игроку "Челси" Робертсу

Полузащитник "Монако" Сеск Фабрегас задал своим читателям в твиттере интересный вопрос.

Футболист спросил у подписчиков, чтобы они выбрали: пройти в финал Лиги чемпионов или выиграть Лигу Европы.

Читатели отвечали по разному. Однако среди отвечающих был экс-игрок "Челси" и "Тоттенхэма" Грэм Робертс, ответ которого Фабрегасу пришел не по душе.

Робертс написал: "У тебя сейчас мало времени на игру, Сеск, верно?"

Полузащитник быстро сориентировался и в ответ написал: "Я не знаю кто вы такой, и не знаю достаточно ли у меня игрового времени. Но одно я знаю точно: вы больше ничего не выиграете в этом сезоне".

В нынешнем сезоне Фабрегас участвовал в 11 матча, отметившись 1 голом.

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