Фабрегас доволен "Барселоной" при Хави
Фото: твиттер "Барселоны"\Автор неизвестен
Экс-полузащитник "Барселоны" Сеск Фабрегас, ныне выступающий в "Монако", поделился мнением об игре каталонского клуба после назначения Хави на пост главного тренера.
"Мне нравится эта "Барселона", с наслаждением слежу за их игрой, так как ранее команды потеряла некоторые свои черты. В команде всегда были отличные игроки, но ощущение опасности, возможности победить было утрачено.
Хави восстановил командный дух. Такие разные игроки отлично сочетаются между собой. Их объединяет этот дух. Хави нужно продолжать набираться опыта, но он уже убедил команду в ее силе, все идет хорошо", - сказал Сеск в интервью для Marca.
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|Севилья
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|Хетафе
|20
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|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14