Фабрегас: "Джек Уилшер мог бы заиграть в "Реале" или "Барселоне"

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Фабрегас: "Джек Уилшер мог бы заиграть в "Реале" или "Барселоне"

Полузащитник "Монако" Сеск Фабрегас высказался об уровне своего экс-партнёра по "Арсеналу" Джека Уилшера.

"Он очень талантлив. Один из самых одарённых футболистов, с которыми я играл. Когда я впервые увидел на тренировке 16-летнего Джека, подумал, что этот парень хорош - он сильный и умный. Очень жаль, что его карьера так сложилась. Он мог бы стать легендой английского футбола. Я всегда считал, что Уилшер был одним из немногих, кто мог бы заиграть в "Реале" или "Барселоне", - приводит слова Фабрегаса Daily Mail.

В начале октября "Вест Хэм" расторг контракт с 28-летним Уилшером и он до сих пор не нашёл себе новую команду.

За два сезона хавбек провёл за "молотобойцев" всего 19 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 1 ассист.

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