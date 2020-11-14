Фабрегас: "Джек Уилшер мог бы заиграть в "Реале" или "Барселоне"
Полузащитник "Монако" Сеск Фабрегас высказался об уровне своего экс-партнёра по "Арсеналу" Джека Уилшера.
"Он очень талантлив. Один из самых одарённых футболистов, с которыми я играл. Когда я впервые увидел на тренировке 16-летнего Джека, подумал, что этот парень хорош - он сильный и умный. Очень жаль, что его карьера так сложилась. Он мог бы стать легендой английского футбола. Я всегда считал, что Уилшер был одним из немногих, кто мог бы заиграть в "Реале" или "Барселоне", - приводит слова Фабрегаса Daily Mail.
В начале октября "Вест Хэм" расторг контракт с 28-летним Уилшером и он до сих пор не нашёл себе новую команду.
За два сезона хавбек провёл за "молотобойцев" всего 19 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 1 ассист.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
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|27
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|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18