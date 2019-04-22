Фабрегас: "Если бы я играл с Мбаппе, это было бы очень весело"

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Фабрегас: "Если бы я играл с Мбаппе, это было бы очень весело"

Полузащитник "Монако" Сеск Фабрегас рассказал, что думает об игре нападающего ПСЖ Килиане Мбаппе. Об этом пишет  L’Equipe. 

"Его тело настроено всегда в правильном направлении. Я иногда говорю своим друзьям, что если бы я играл с Мбаппе, это было бы очень весело. Если он продолжит совершенствоваться, его предел будет очень далек.

Мбаппе должен доказать, что он на уровне с Месси и Роналду. Я не представляю другого Месси. У Роналду невероятный менталитет, но я вижу схожести в Мбаппе с Криштиану", - отметил Фабрегас.

Напомним, вчера, 21 апреля, ПСЖ обыграл "Монако" со счетом 3:1. Мбаппе в этом матче оформил хет-трик.

В текущем сезоне Мбаппе забил 36 голов и сделал 17 ассистов в 40 матчах.

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