Фабрегас: "Если бы я играл с Мбаппе, это было бы очень весело"
Полузащитник "Монако" Сеск Фабрегас рассказал, что думает об игре нападающего ПСЖ Килиане Мбаппе. Об этом пишет L’Equipe.
"Его тело настроено всегда в правильном направлении. Я иногда говорю своим друзьям, что если бы я играл с Мбаппе, это было бы очень весело. Если он продолжит совершенствоваться, его предел будет очень далек.
Мбаппе должен доказать, что он на уровне с Месси и Роналду. Я не представляю другого Месси. У Роналду невероятный менталитет, но я вижу схожести в Мбаппе с Криштиану", - отметил Фабрегас.
Напомним, вчера, 21 апреля, ПСЖ обыграл "Монако" со счетом 3:1. Мбаппе в этом матче оформил хет-трик.
В текущем сезоне Мбаппе забил 36 голов и сделал 17 ассистов в 40 матчах.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|33
|84
|2
|Лилль
|33
|65
|3
|Лион
|33
|59
|4
|Сент-Этьен
|33
|56
|5
|Марсель
|33
|54
|6
|Монпелье
|33
|51
|7
|Реймс
|33
|48
|8
|Ницца
|33
|48
|9
|Ним
|33
|46
|10
|Страсбур
|33
|44
|11
|Ренн
|33
|43
|12
|Анжер
|33
|41
|13
|Нант
|33
|40
|14
|Бордо
|33
|38
|15
|Тулуза
|33
|36
|16
|Монако
|33
|32
|17
|Амьен
|33
|32
|18
|Дижон
|33
|28
|19
|ФК Кан
|33
|26
|20
|Генгам
|33
|24