Фабрегас: "Если захочет, Азар сможет выиграть "Золотой мяч"

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Фабрегас: "Если захочет, Азар сможет выиграть "Золотой мяч"Полузащитник лондонского "Челси" Сеск Фабрегас высоко оценил игру своего партнера по команде Эдена Азара.

"Если он захочет выиграть "Золотой мяч", то все зависит только от него. Он - игрок, который может обыгрывать один в один, придержать мяч, играть в пас и имеет отличные навыки работы с мячом. Я долго играю в футбол, выступал вместе со многими топ-игроками, поэтому знаю, что у него есть все необходимые качества, знаю, на что он способен. Я сказал ему, что все зависит только от него. По-моему, у него есть все для выигрыша этой награды", - цитирует 30-летнего хавбека goal.com.

Напомним, сегодня "Челси" сыграет против "Уотфорда". | soccernews.ru

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