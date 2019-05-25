Фабрегас: "Это был сложный и непростой сезон для меня. Рад был помочь "Монако"

Хавбек "Монако" Сеск Фабрегас в инстаграме написал пост, в котором подвел итоги прошедшего сезона.

"Это был сложный и непростой сезон для меня. Я столкнулся с проблемами, о которых раньше не знал. У меня много травм. хотя раньше я долго был здоровым.

Я рад помочь, "Монако" в сложной ситуации. Клуб должен бороться за титул Лиги 1 и участвовать в Лиге чемпионов.

Мне нужно отдохнуть и набраться сил", - сказал Фабрегас.

"Монако" завершил сезон на 17-м месте в турнирной таблице чемпионата Франции.

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