Фабрегас и Пике назвали лучших игроков Евро-2020

Фото: инстаграм Сеска Фабрегаса/Автор неизвестен

Полузащитник "Монако" Сеск Фабрегас и защитник "Барселоны" Жерар Пике назвали лучших игроков Евро-2020.

"Возможно, Уокер – лучший игрок турнира. По меньшей мере, он самый стабильный", – написал Фабрегас в своем твиттере.

"Кьеза", – ответил Пике Фабрегасу.

На Евро-2020 23-летний Кьеза провел семь матчей и забил два гола. На счету 31-летнего Уокера шесть матчей без результативных действий.

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