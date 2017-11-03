Фабрегас: "Игроки "Челси" недовольны работой Конте? Это неправда"

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Фабрегас: "Игроки "Челси" недовольны работой Конте? Это неправда"

Полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас опроверг информацию о том, что игроки лондонского клуба недовольны работой с наставником Антонио Конте.

"Правда ли, что игроки "Челси" недовольны работой Конте? Нет, это не так. Могу сказать лишь, что в прошлом сезоне нам было проще, так как не было Лиги Чемпионов. Мы все знаем, как тяжело играть, когда ты участвуешь в Лиге Чемпионов. В этом сезоне у нас не так много времени для восстановления, так как приходится выходить на поле каждые три дня", - приводит слова Фабрегаса ESPN.

Ранее сообщалось, что владелец "Челси" Роман Абрамович собирается уволить Конте.

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