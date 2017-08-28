Фабрегас: "Команда продемонстрировала характер"

Хавбек "Челси" Франсеск Фабрегас поделился мнением о матче с "Эвертоном" (2:0).

"У нас были моменты, и это положительный аспект второго тайма. Отрицательный заключается в том, что мы их не реализовали, но в целом игра была очень неплохой. Мы играли надежно и компактно, и могли бы сыграть лучше во время исполнения некоторых стандартов или кроссов, но команда много работает и заслужила победу.

Мы оступились на старте в матче против "Бернли", и нам пришлось реабилитироваться в очень сложном матче с "Тоттенхэмом". Команда продемонстрировала характер. Нам было важно выиграть два матча подряд, чтобы стать увереннее" - приводит слова Фабрегаса официальный сайт клуба.

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