Фабрегас: "Команда продемонстрировала характер"

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Фабрегас: "Команда продемонстрировала характер"

Хавбек "Челси" Франсеск Фабрегас поделился мнением о матче с "Эвертоном" (2:0).

"У нас были моменты, и это положительный аспект второго тайма. Отрицательный заключается в том, что мы их не реализовали, но в целом игра была очень неплохой. Мы играли надежно и компактно, и могли бы сыграть лучше во время исполнения некоторых стандартов или кроссов, но команда много работает и заслужила победу.

Мы оступились на старте в матче против "Бернли", и нам пришлось реабилитироваться в очень сложном матче с "Тоттенхэмом". Команда продемонстрировала характер. Нам было важно выиграть два матча подряд, чтобы стать увереннее" - приводит слова Фабрегаса официальный сайт клуба.

Смотрите также обзор матча "Челси" - "Эвертон". | http://soccernews.ru

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