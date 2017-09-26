Фабрегас: "Коста никогда не станет для меня соперником"

Полузащитник лондонского "Челси" Сеск Фабрегас прокомментировал ситуацию, в которую попал его бывший партнер по команде Диего Коста.

Напомним, что сначала испанца отстранили от тренировок, а затем он перешел в "Атлетико".

"Отстранение до января - большое разочарование, прежде всего для самого Косты. Диего знал, что если подпишет контракт с "Атлетико", то не сможет играть несколько месяцев. Это была сложная ситуация и для него, и для "Челси".

Конечно, я бы предпочёл, чтобы он остался моим партнёром по команде. Но Диего никогда не станет для меня соперником. В последние годы не было лучшего чистого нападающего, чем он. Он понимал мою игру, читал мои передачи и, самое главное, мог забивать после них. Коста не только показывает прекрасный футбол, он также многое даёт команде в плане характера", - сказал испанец.

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