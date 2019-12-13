Фабрегас: "Месси может играть до 40 лет"
Бывший игрок "Барселоны", а ныне полузащитник "Монако" Сеск Фабрегас в интервью Onda Cero заявил, что капитан каталонцев Лионель Месси может играть до 40 лет.
Напомним, что на данный момент аргентинцу 32 года.
"Месси будет продолжать играть до тех пор, пока видит себя на поле. С его уровнем он может выступать и до 40 лет.
Помню день, когда Месси приехал в в Ла-Масию. Он почти не разговаривал, но как он играл... его невозможно было остановить", - сказал Фабрегас.
Отметим, что сам Месси, когда получал свой шестой "Золотой мяч" сказал, что окончание карьеры приближается.
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