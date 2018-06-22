Фабрегас: "Месси все равно остается лучшим"

Полузащитник лондонского "Челси" Сеск Фабрегас продолжает считать форварда сборной Аргентины и каталонской "Барселоны" Лионеля Месси лучшим игроком планеты.

" Для меня Лео всегда будет лучшим игроком мира - с выигранным Чемпионатом Мира или без него... Люди , которые играли с ним или которые разбираются в футболе, скажут, что он - лучший игрок мира и самый одаренный футболист ", - цитирует 31-летнего хавбека Le 10 Sport.

Напомним, Месси может в очередной раз уйти из сборной. | soccernews.ru