Фабрегас: "Мората – отличный парень"

Полузащитник лондонского "Челси" Сеск Фабрегас расхвалил игру форварда Альваро Мораты.

В пяти матчах АПЛ испанец забил шесть голов и отдал две голевые передачи.

"Вчера я сказал Альваро, что он забивает всегда, за исключением тех случаев, когда я ему выдаю передачи. Он не сумел использовать два моих паса перед воротами соперников. Мората – отличный парень. Мы ему помогаем, и он феноменально адаптируется к игре "Челси". Это очень сильный форвард", - сказал он.

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