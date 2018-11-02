Фабрегас может остаться в "Челси"

Полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас может остаться в лондонском клубе.

Как сообщает London Evening Standard, 31-летний испанец сам хочет продолжить карьеру на "Стемфорд Бридж", однако для этого ему придётся пойти на значительное снижение зарплаты, которая сейчас составляет 9,5 миллионов евро в год.

Если хавбеку не удастся договориться с "синими" о продлении контракта, который истекает по окончании нынешнего сезона, то он может перебраться в "Милан".

Фабрегас выступает за "Челси" с 2014 года, сыграл 189 матчей, забил 22 гола и сделал 55 ассистов.

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