Фабрегас может остаться в "Челси"

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Фабрегас может остаться в "Челси"

Полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас может остаться в лондонском клубе.

Как сообщает London Evening Standard, 31-летний испанец сам хочет продолжить карьеру на "Стемфорд Бридж", однако для этого ему придётся пойти на значительное снижение зарплаты, которая сейчас составляет 9,5 миллионов евро в год.

Если хавбеку не удастся договориться с "синими" о продлении контракта, который истекает по окончании нынешнего сезона, то он может перебраться в "Милан".

Фабрегас выступает за "Челси" с 2014 года, сыграл 189 матчей, забил 22 гола и сделал 55 ассистов.

Не пропустите: Фабрегас не исключил своего возвращения в один из бывших клубов. | http://soccernews.ru

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Комментарии
Arsenal Fan

31 год как раз любимый возраст Милана они любят пенсов собирать)))

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