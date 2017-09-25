Фабрегас: "На сегодняшний день любой из игроков хотел бы играть в "Атлетико"

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Фабрегас: "На сегодняшний день любой из игроков хотел бы играть в "Атлетико"Полузащитник лондонского "Челси" Сеск Фабрегас похвалил соперника своей команды по завтрашнему матчу группового этапа Лиги Чемпионов мадридский "Атлетико".

"Мой переход в "Атлетико"? Я не знаю, что случилось. "Атлетико"- это клуб с впечатляющим тренером. На сегодняшний день любой из игроков хотел бы выступать за "Атлетико". Но моим приоритетным вариантом всегда была борьба за место в стартовом составе моей команды", - цитирует 30-летнего хавбека El Mundo Deportivo.

Напомним, Азар может сыграть против "Атлетико". | soccernews.ru

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