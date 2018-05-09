Фабрегас надеется на попадание "Челси" в ЛЧ

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Фабрегас надеется на попадание "Челси" в ЛЧ

Полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас оценил шансы своей команды на попадание в Лигу Чемпионов.

"В гонке за ЛЧ плохо то, что не всё зависит от нас. Нам нужно побеждать в двух последних играх, оказать давление на "Ливерпуль" и "Тоттенхэм", а затем мы посмотрим, что из этого получится.

Мы будем внимательно следить за тем, как они сыграют, и, если они потеряют очки, это будет потрясающе, потому что цель – выигрывать титулы, конечно, но для клубов вроде "Челси" она заключается и в том, чтобы быть в топ-4 и хорошо выступать в АПЛ. Очень важно постоянно участвовать в Лиге Чемпионов", - приводит слова Фабрегаса официальный сайт клуба.

За два тура до завершения сезона "Челси" с 69 очками занимает пятое место в Премьер-лиге. Выше идут "Тоттенхэм" (71) и "Ливерпуль" (72).

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Команда М О
1 Манчестер Сити 36 94
2 Манчестер Юнайтед 36 77
3 Ливерпуль 36 72
4 Тоттенхэм 36 71
5 Челси 35 66
6 Арсенал Лондон 35 57
7 Бернли 36 54
8 Эвертон 37 49
9 Лестер Сити 36 44
10 Ньюкасл Юнайтед 36 41
11 Кристал Пэлас 37 41
12 Борнмут 37 41
13 Уотфорд 37 41
14 Брайтон & Хоув Альбион 36 40
15 Вест Хэм Юнайтед 36 38
16 Хаддерсфилд Таун 36 36
17 Саутгемптон 36 33
18 Суонси Сити 36 33
19 Вест Бромвич Альбион 37 31
20 Сток Сити 37 30
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