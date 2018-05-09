Фабрегас надеется на попадание "Челси" в ЛЧ

Полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас оценил шансы своей команды на попадание в Лигу Чемпионов.

"В гонке за ЛЧ плохо то, что не всё зависит от нас. Нам нужно побеждать в двух последних играх, оказать давление на "Ливерпуль" и "Тоттенхэм", а затем мы посмотрим, что из этого получится.

Мы будем внимательно следить за тем, как они сыграют, и, если они потеряют очки, это будет потрясающе, потому что цель – выигрывать титулы, конечно, но для клубов вроде "Челси" она заключается и в том, чтобы быть в топ-4 и хорошо выступать в АПЛ. Очень важно постоянно участвовать в Лиге Чемпионов", - приводит слова Фабрегаса официальный сайт клуба.

За два тура до завершения сезона "Челси" с 69 очками занимает пятое место в Премьер-лиге. Выше идут "Тоттенхэм" (71) и "Ливерпуль" (72).

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