Фабрегас надеется сыграть на Чемпионате Мира-2018

Полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас заявил, что он хочет сыграть за сборную Испании на Чемпионате Мира-2018.

"Я не из тех людей, кто готов сдаться и признать свое поражение. У меня есть небольшая надежда сыграть на мундиале. Впрочем я понимаю, что это будет сложно, так как меня уже давно не приглашали в сборную. Сейчас я сосредоточен на "Челси", так как нельзя надеяться на вызов в сборную, если ты не играешь за клуб. Если меня позовут, это будет прекрасно. В противном случае я буду болеть за команду дома", - цитирует Goal Фабрегаса. -

Стоит отметить, что в последний раз хавбек играл за сборную на Евро-2016.

Всего 30-летний Фабрегас сыграл за сборную Испании 110 матчей и забил 15 мячей. В составе команде он выиграл два Чемпионата Европы (2008, 2012) и Чемпионат Мира-2010.

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