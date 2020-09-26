Фабрегас: "Надеюсь, однажды Месси перейдёт в "Монако"

Полузащитник "Монако" Сеск Фабрегас выразил надежду, что ему ещё удастся поиграть вместе с нападающим "Барселоны" Лионелем Месси.

"Надеюсь, однажды Месси перейдёт в "Монако". Но это будет непросто - он действительно невероятный футболист. Месси заслуживает того, чтобы остаться в "Барселоне" навсегда, если этого захочет", - цитирует испанца Goal.com.

Фабрегас и Месси выступали вместе за "сине-гранатовых" с 2011 по 2014 год.

Прошлым летом аргентинец пытался уйти из "Барсы", расторгнув контракт в одностороннем порядке, но руководство клуба отказалось отпускать его.

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